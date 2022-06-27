Süte yeni zam talebi

Süt sektörü temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Üreticiler "Çiğ süt /yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli" dedi.

Bugün basın açıklaması yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin’in de aralarında bulunduğu sektör temsilcileri artan girdi maliyetlerinin süt üreticilerini zorladığını belirtti.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/litre olarak belirleyerek zam yapmıştı. Konsey yaptığı açıklamada ‘çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır' demişti.

Sektör temsilcileri açıklamasında bir litre sütün satışında üreticinin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira geçtiği ifade edildi. Ayrıca “Üreticilerimiz, Ulusal Süt konseyi tarafından tavsiye edilen süt fiyatı daha eline geçmeden yeme gelen zamlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Yurtiçi ve yurtdışı hammadde fiyatları arttıkça yem fiyatları arttı” denildi.