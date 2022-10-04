Sütaş işçilerinden eylem: 'Sendika üyeliği anayasal haktır'

Hakları için mücadele eden Sütaş işçileri Bursa Karacabey'deki fabrika tesisleri önünde eylem yaptı.

Fabrika önünde konuşan Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, "Onlarca işçi sendikalı olduğu için işten atılıyor. Yüzlerce kere tazminata mahkum edilmiş, devletten aldığı teşviklerle fabrikalar kuran Sütaş firması aymazlığına devam ediyor. İşçiyi açlığa, yokluğa mahkum ediyor" dedi.

Karacabey Sütaş Fabrikası önünden seslendik.

Patronları uyardık sendikalaşmaya karşı baskıları bitirin bu işin sonu sizler için kötüye gidiyor

İşçi arkadaşlarımıza seslendik korkmayın sendikanıza üye olun işçinin başka yolu yok dedik. @SutasCiftligi @tekgida #SendikaHaktırSütaş pic.twitter.com/0Vxkm50s3y — SUAT KARLIKAYA (@suatkarlkaya) October 4, 2022

'Yüzlerce defa tazminata mahkum edildiler'

"Sendikadan yapılan açıklamada "Yüzlerce defa sendikal tazminata mahkum edilmiş Sütaş firmasına devlet teşviklerle destek vermeye devam ediyor. Çalışma Bakanımıza ve bakanlık yetkililerine çağrımızdır. Sütaş firmasını daha ne kadar kollayacaksınız" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ülkemizde sendika düşmanlığı artık ayyuka çıkmış Sütaş firmasının Karacabey tesisleri önünden Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ancak geldiğimiz noktada işçilerin anayasal hakları yok sayılıyor, işçilere baskılar yapılmaya devam ediyor. Sütaş’ta yapılan bu baskılara rağmen her ay vergisini, sigortasını ödeyen bu ülkenin vatandaşı işçilerin sesini Çalışma Bakanlığı duymuyor. Yüzlerce defa sendikal tazminata mahkum edilmiş Sütaş firmasına devlet teşviklerle destek vermeye devam ediyor. Çalışma Bakanımıza ve bakanlık yetkililerine çağrımızdır. Sütaş firmasını daha ne kadar kollayacaksınız.

2012 yılında 40, 2014 yılında 84, 2017 yılında 105 olmak üzere 229 defa sendikal tazminata mahkum edilmiş 2022 yılında şu zamana kadar yaklaşık 90 arkadaşımızın sendikal tazminat talepli davalarını açmış bulunuyoruz. Kürsülerden işçilere sendikalı olun diye çağrı yapmak kolay sayın bakan olması gerekense sizin anayasal haklarını kullandığı için işten işçi çıkartan firmalara yaptırımlar yapmanızdır. Bu suçları işleyen firmalara devletin teşvikleriyle yeni fabrikalar açtırmanız bir aymazlıktır bir suçtur. Bu firmaya Avrupa Birliği Bankası bile sendika düşmanlığı sebebiyle kredi vermezken siz bu ülkenin işçilerine yapılan zulmü görmezden gelemezsiniz. Sütaş firması yetkililerinden artık yapılan bu baskılara bir son vermesini istiyoruz. Firmanızda ailesi için çocuklarına bir gelecek kurabilmek kaygısıyla çalışan işçilerin anayasal haklarına saygı duyun. Yöneticilerinizin yaptıklarını biliyoruz. Bunun böyle gitmeyeceğini artık anlamanız gerekiyor.

Sütaş işletmeleri örgütlendiği zaman sadece Sütaş işçisi kazanmayacak bu ülkede tüm işçiler kazanacak. Bu sebeple hepimiz Sütaş işçisinin yanında olmak zorundayız. Sütaş firması işçilerin anayasal haklarına saygı duyana kadar Sütaş ürünlerini almayın. Tüketimden gelen gücümüz en önemli silahımızdır.

İSO verilerine göre 2021 yılında 4.996.058.492.00 TL ciro yapmış Sütaş firmasından biz geçinebilecek bir ücret ve daha çalışılabilir bir iş ortamından başka bir şey istemiyoruz. Sizlerle beraber daha güzel günlere ulaşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber başaracağız."