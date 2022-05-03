Süt ve süt ürünlerine zam

Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına Mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi. Son gelen zamlarla birlikte marketlerde satılan yaygın markalı bir litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 TL’ye kadar çıktı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaştı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre süt fiyatlarına gelen zammın fiyatlara maliyet artışı olarak yansıtan sanayiciye yaradığını belirten üreticiler, süt yem paritesinin birin altında 0,87 olduğunu, yani bir kilo süt satarak bir kilo yem alamadıklarını, aynı şekilde et yem paritesinin de üreticinin aleyhine olduğunu söylüyor.

Sanayicinin süt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek zam yapması sonucu Aralık ayında 1 hafta içinde 2 kez zam gelmişti. Üreticinin sattığı süt başına ettiği zararın büyümesi üzerine çiğ süte yapılan bir diğer artış da Nisan ayında gelmişti. 1 Nisan’dan itibaren çiğ süt fiyatları 5,70 TL’ye çıkmıştı.