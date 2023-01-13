Süt ve süt ürünleri üretiminde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, ocak -kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı. İçme sütü üretimindeki yıllık düşüş de yüzde 7,4 oldu.

TÜİK, kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre, kasım ayında ticari süt işletmelerince 718 bin 166 ton inek sütü toplandı. Bu miktar, bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalmaya işaret etti. Ticari süt işletmelerince kasım ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalma gösterdi.

TÜİK verilerine göre, uzun süredir sürekli düşüş gösteren içme sütü üretimi ise kasım ayında bir önceki aya göre arttı. Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi, kasım ayında yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak gerçekleşti.

Tereyağı, peynir, ayran ve yoğurt üretimi de geriledi

Öte yandan, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tereyağı, içme sütü, ayran, peynir ve yoğurt üretimi de geriledi. Buna göre; kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı.

Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı. (ANKA)