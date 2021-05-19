Susurluk raporunu hazırlayan Kutlu Savaş: Kişilere takılmayın, çerçeveye bakın

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde gerçekleşen ve Türkiye’deki siyaset-mafya ilişkilerini ortaya seren sansasyonel kaza olayına ilişkin raporu hazırlayan dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş, ülkücü mafya Sedat Peker’in açıklamalarına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

Konunun kişilere indirgenmemesini söyleyen Savaş, mafya tartışmalarıyla ilgili olarak OdaTV’ye şu yorumu yaptı:

“Susurluk'u özgün olduğu kadar bir gruba ve kişiye indirgemeye çalışmak hataydı. Basın bunu yaptı. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Kişilere takılırsanız orada kalırsınız. Çerçeveye bakmanız lazım.”

Kutlu Savaş’ın Susurluk Skandalı’yla ilgili hazırladığı rapor, birçok araştırmaya temel olmuştu.

Savaş rapora “Kamuoyu, siyasetçi - Yeraltı Dünyası - Kamu Kuruluşları ilişkisi ve kişisel menfaat etrafında yoğunlaşan ve büyük ölçüde para, menfaat ve güç sağlamaya dönük illegal faaliyetlerden rahatsızdır. Bu faaliyetlerin ‘terörle mücadele ve ülke menfaatleri’ olarak gösterilmesi ve bu perdenin arkasına gizlenmesi ayrı bir rahatsızlık konusudur” ifadeleriyle başlamış ve skandalın genel bir çerçevesini çizmişti.