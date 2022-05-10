Sürücüye çekiçle saldırmıştı: 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö.'nün cezası belli oldu. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özgür Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Özgür Ö. 66 gündür tutuklu olduğunu söyleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savcının görüşünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıl, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 2 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 8 yıl hapis yıl cezası verdi.

Sanık Özgür Ö. hükümle birlikte tahliye edildi. (İHA)

Ne olmuştu?

Çankaya'da 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö., kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.