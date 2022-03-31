Sürücüsüz tırın çarpmasıyla 2 tırın arasında kaldı, yaşamını yitirdi

Kaza, OSB Mahallesi Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Emir Peygami (35) isimli sürücü, 78 AA 831 plakalı tırını cadde üzerinde park ederek farlarını tamir etmek istedi. Bu sırada ters istikamette park halinde bulunan 34 FBB 854 plakalı tır, kayarak tırının önünde tamir işlemi yapan Emir Peygami’ye çarptı. Peygami, 2 tırın arasında kalarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emir Peygami’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından tırların arasından kurtarılan Peygami’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)