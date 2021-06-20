Suruç'ta sulama arazisinde iki aile arasında kavga: 5 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Akören Köyü'ne bağlı Yalnızdam mezrasında iki aile arasında arazi sulaması nedeniyle kavga çıktı. Çıkan silahlı kavga sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, söz konusu arazide dün biri köy korucusu olan iki aile arasında kavga çıktı. Köyde yaşayanlar, kavgayı görmesi üzerine olaya müdahale ederek, olayın büyümesi engelledi.

Daha sonra gece saat 00.45'te bölgede silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Duyulan silah sesleri sonrası olay yerine gelen bölge sakinleri, yerde ağır yaralıların olduğunu tespit etti. Suruç Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin, köy koruculuğu yapan aileden 14 yaşında bir çocuğun olduğu öğrenildi.

Diğer aileden yaralıların, il hastanelerine sevk edildiği aktarılırken, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde 2 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nde bulunan yaralılardansa 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl devlet hastanesine sevk edilen aileden yaşamlarını yitirenlerden birinin 14 yaşında, birisinin 70 yaşında olduğu belirtilirken diğerlerinin 25 ila 40 yaş arasında olduğu aktarıldı Ölenlerden birisinin baba olduğu, diğer yaşamını yitirenlerinse ise bu kişinin 2 oğlu ve bir yeğeni olduğu kaydedildi.