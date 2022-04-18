Suruç'ta DEDAŞ protestosuna biber gazlı müdahale: 2 gözaltı

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerinin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, elektrik sayaçlarını direklere taşıması gerginliğe neden oldu.

Barış Mahallesi’ndeki sayaçları direklere taşımak için sabah saatlerinde çalışmalara başlayan DEDAŞ ekipleri, mahalleliler tarafından engellendi. Çalışmaların durması üzerine DEDAŞ ekipleri, mahalleye polis çağırdı. Mahalleyi zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, aralarında kadın ve çocukların da olduğu mahallelilere “çalışmaları engelledikleri” gerekçesiyle biber gazı ve TOMA ile saldırdı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre saldırıda 4 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.