Suruç Katliamı anmasına polis saldırısı: 19 gözaltı

Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Adana İnönü Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğine yönelik polis saldırısında 19 genç darp edilerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Seyhan ilçesinde Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenler için İnönü Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğinde "Yitirdiklerimizin düşleri ve kavgaları yarım kalmayacak" yazılı pankart ile katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı.

Anmada yapılan açıklamada Suruç Katliamı'nın sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu söylendi.

Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar İnönü Parkı'ndan Düş Yolcuları Parkı'na yürüyüş düzenlemek istedi.

Yürüyüşe engel olan polis, çembere aldığı insanlara saldırdı. Anma için toplananları darp eden polis, duruma karşı çıkan HDP Adana İl Eşbaşkanı Mehmet Karakış’ı alandan uzaklaştırdı.

Polis saldırısında darp edilen 19 genç, gözaltına alınarak Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.