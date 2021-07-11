Suruç için yürüyenlere polis saldırdı

Urfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 33 kişinin yakınları ile katliamda yaralananlara yönelik Suruç Aileleri İnisiyatifi tarafından düzenlenen anmaya yapılan polis saldırısında 13 kişi gözaltına alındı.

BirGün'de yer alan habere göre, ayrıca 20 Temmuz 2015’te gerçekleştirilen Suruç Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen gruba da polis saldırdı. 6 kişi gözaltına alındı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren siyasi parti ve örgütler daha sonra basın açıklaması yaptı.

Ankara'da gözaltına alınan 13 kişi daha sonra serbest bırakıldı.