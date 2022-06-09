Suriye’ye dönen sığınmacı: 'Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz'

Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi adı altında başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı.

ANKA'da yer alan habere göre, Suriye’ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı, “Bu çalışmayla gurur duyuyorum. Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz” dedi.

Geçinemediklerini vurgulayan bir diğer sığınmacı Azat Bekır de “Arkadaş gibi geldik arkadaş gibi gitmek istiyoruz. Başka sıkıntımız yok. Hayat biraz pahalı oldu, geçinemiyoruz. Bu yüzden gidiyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz” diye konuştu.

10 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını söyleyen Aysam Habeş isimli genç ise “Gitmek istiyorum ama çok değil. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Buraya alıştım. Burada büyüdüm sayılır. Babam tek çalışıyor. Ben hastayım, kardeşimi ameliyat ettirdik. Babam tek yapamıyor, biz oraya gideceğiz. Orada evimiz var. Savaş da bitiyor. Burada da idare ettik, orada da idare edeceğiz. Burası güzeldi. Bize yardım ettiler. Bizi misafir ettiler. Burayı sevdik ama orası memleketimiz. Siz bize yardım ettiniz sağ olun” dedi.