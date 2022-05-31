Gaziantep’de 70 yaşında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Suriyeli kadının darp edildiği tepki çeken görüntüler dün sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde yaşlı kadının başına tekme atılmasının ardından ağlamaya başladığı, çevredekilerin "vurmayın" diyerek müdahale ettiği görüldü.
Tepkiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Antep Valiliği, kadına şiddet uygulayan Şakir Çakır’ın gözaltına alındığını paylaştı.
Suriyeli yaşlı kadına tekme atan saldırgan gözaltına alındı
Zihinsel engelli olduğu belirtilen 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Gaziantep’de 70 yaşında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Suriyeli kadının darp edildiği tepki çeken görüntüler dün sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde yaşlı kadının başına tekme atılmasının ardından ağlamaya başladığı, çevredekilerin "vurmayın" diyerek müdahale ettiği görüldü.