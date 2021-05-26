Suriye'den Suudi Arabistan'a 10 yıl aradan sonra bakanlık düzeyinde ilk ziyaret

Suriye Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün Ortadoğu Komitesi'nin Suudi Arabistan başkenti Riyad'da 26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 47. toplantısına katılacak.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Turizm Bakanı Muhammed Rami Radvan Martini'nin bu kapsamda dün akşam Riyad'a vardığını aktardı.

Buna göre, Suriye'den Suudi Arabistan'a 10 yıl aradan sonra ilk kez bakanlık düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.

Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.