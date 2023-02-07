Suriye'den 'deprem' çağrısı: 'Yaptırımların kaldırılmasının zamanı geldi'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'ye Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Suriye'ye uluslararası yardım yapılması önündeki engeller devam ediyor.

Az sayıda ülkeden Suriye'ye destek giderken, Sputnik'in aktardığı Al Arabiya'nın haberine göre; Şam hükümeti, Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma ve yardım sağlama çağrısı yaptı.

Suriye Kızılayı Başkanı Halid Habubati, 'tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmaya' çağırdı.

Suriye devlet televizyonunda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyen Habubati, “Bu depremden sonra yaptırımların kaldırılmasının zamanı artık geldi” dedi.

"ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu'na (USAID) Suriye halkına yardım sağlama çağrısı yapıyorum" diye ekleyen Habubati, Suriye Kızılayı'nın 3 bin gönüllüyle birlikte çalıştığını aktardı.