Suriye’deki tartışmalı 'seçim'e PYD'den tepki: ‘Acilen iptal edilmeli’

Suriye’nin kuzeydoğusunda dün ulusal meclis üyelerini belirlemek amacıyla yapılan tartışmalı oylamanın sonuçları Demokratik Birlik Partisi (PYD) başta olmak üzere önde gelen Kürt siyasi partileri ve güçlerince reddedildi.

Geçen Ekim ayında HTŞ yönetimi lideri Ahmed Şara’nın atadığı seçim komisyonunca görevlendirilen yerel komiteler doğrudan seçimleri içermeyen geçici anayasa doğrultusunda 210 üyeli geçici meclisin üçte-ikisini belirlemek için oylama yapmıştı. O dönemde SDG’nin kontrolündeki kuzeydoğu bölgeleri ile Dürzilerin kontrolündeki Süveyda vilayeti sürecin dışında tutulmuştu. Meclis üyelerinin kalan üçte birini ise Şara atayacak.

Ülkenin kuzeydoğusunda o dönem yapılmayan oylama dün yapıldı. Ancak PYD seçimi boykot etti.

Kuzeydoğudaki Kamışlı kentinde bugün bir basın toplantısı düzenleyen PYD dahil 21 Kürt partisi ve siyasi hareketinin temsilcileri, süreci "tepeden inme bir atama" diyerek kınadı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gerçekleşen bu süreç, belirli figürlerin seçici bir şekilde atanması yoluyla dışlama ve ötekileştirme yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ve uygulanan atama mekanizması karşısında, (seçilen) kişilerin yalnızca kendilerini temsil ettiğini vurguluyoruz.”

Açıklamada ayrıca, demokratik bir Suriye inşa etmenin "tüm Suriyelilerin adil temsilini ve özgür iradesini güvence altına alan, kapsayıcı bir ulusal siyasi süreç" gerektirdiği belirtildi.

PYD Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif: Seçimler acilen iptal edilmeli

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif de sürecin antidemokratik olduğunu belirterek “Halkın iradesi yerine, Şam’ın kendisi, Meclis’e girecek üyeleri ve partileri tamamen kendi tercihlerine göre ayarladı” dedi.

24 Mayıs’ta Rojava’daki Kürt bölgelerinde yapılan tartışmalı seçimlerin bölgede tepkilere yol açtığını belirten Mezopotamya Ajansı, seçim merkezlerinden yansıyan görüntülerde de katılımın sınırlı olduğu ve seçim atmosferinin oluşmadığı yorumları yapıldığını aktardı.

Habere göre PYD ve çok sayıda Kürt siyasi partisi, Geçici Şam hükümetinin yöntemini ve Kürtlere parlamentoda yalnızca 4 sandalye ayrılmasını reddederek, seçimleri boykot etti. Buna karşın Suriye Ulusal Kürt Meclisi seçimlere katılmayı kabul ederek, parlamentoya iki üye gönderdi. Diğer iki sandalye ise bağımsız isimlere bırakıldı.

Nûmedya24’e konuşan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusif, boykot kararının temel nedeninin Kürt temsilinin düşük tutulması olduğunu söyledi. Foza Yusif, “Şam hükümetinin bugün dayattığı şey, Suriye’deki Kürt halkının varoluş gerçekliğini temsil etmiyor” dedi.

Foza Yusif, seçim mekanizmasının demokratik olmadığını belirterek özellikle, Cizîrê (Cezire) bölgesinde adayların halk iradesi gözetilmeden belirlendiğini ifade etti. “Halkın iradesi yerine, Şam’ın kendisi, Meclis’e girecek üyeleri ve partileri tamamen kendi tercihlerine göre ayarladı” diyen Foza Yusif, bu nedenle sürece katılmanın “anti-demokratik mekanizmayı kabul etmek anlamına geleceğini” söyledi.

Kürt Birliği Konferansı sonrası oluşturulan ortak Kürt heyetinin de süreçte dikkate alınmadığını söyleyen "bu antidemokratik politikayı kabul etmek yerine boykot etme kararımız doğru bir karardı” dedi. “Suriye’de tüm halkların temsil edileceği bir Ulusal Kongre düzenlenmesi” çağrısı yapan Foza Yusif “Suriye’nin geneli ve Kürt bölgelerindeki seçimlerin acilen iptal edilmesi ve yerine demokratik bir mekanizmanın getirilmesi gerekmektedir. Ancak o zaman Kürt halkının gerçek temsili ve siyasi iradesinden bahsedebiliriz. Seçimler acilen iptal edilmeli ” ifadelerini kullandı.

100 kişilik seçici heyetle sağlanan temsil

Anadolu Ajansı'nın dünkü seçimlere dair haberinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesinde yapılan seçimlerin HTŞ yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında başladığı belirtilmişti.

Haseke kent merkezinde 3 milletvekilliği için 12 adayın, Kamışlı'da 4 milletvekilliği için 7 adayın, Halep'in Aynularab ilçesinde (Kobani) ise 2 milletvekilliği için 11 adayın yarıştığı aktarılan haberde, Haseke'ye bağlı Derik bölgesinde ise 2 sandalye için yalnızca 2 adayın başvuruda bulunması nedeniyle rekabet olmayacağı için seçim yapılmadığı kaydedilmişti.

Haberde "Halk Meclisi" üyesi Muhammed Veli'nin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bölgede 100 kişiden oluşan bir seçici heyet aracılığıyla temsilin sağlandığını" söylediği aktarılmıştı. Veli, en fazla oyu alan adayların Halk Meclisi'nde bölgeyi temsil edeceğini belirtmişti.

Geçici Halk Meclisi adı verilen parlamento için yürütülen seçim süreci bir genel oylama değil. Halkın sandık başına gittiği bir seçim olmayan bu seçimlerde sınırlı sayıdaki seçici heyetler belirlenen adaylar için oy verdi. Örneğin Kobani'de 100, Haseke'deki 150, Kamışlı'da 198 kişiden oluşan heyetlerin sandık başına gittiği bir süreç yaşandı.