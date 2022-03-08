Suriye'nin Humus kentindeki El Baas Üniversitesi Meydanı'nda Rusya ve Rus halkını desteklemek için dayanışma eylemi düzenlendi.
Eylem Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası gelen yaptırım kararları sonrasında yapıldı.
Haber Merkezi
Suriye'de Rusya'ya destek eylemi
Suriye'nin Humus kentinde, Rusya'ya destek eylemi düzenlendi.
Haber Merkezi
Suriye'nin Humus kentindeki El Baas Üniversitesi Meydanı'nda Rusya ve Rus halkını desteklemek için dayanışma eylemi düzenlendi.
Eylem Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası gelen yaptırım kararları sonrasında yapıldı.