Suriye'de Rusya'ya destek eylemi

Suriye'nin Humus kentinde, Rusya'ya destek eylemi düzenlendi.

Haber Merkezi

Suriye'nin Humus kentindeki El Baas Üniversitesi Meydanı'nda Rusya ve Rus halkını desteklemek için dayanışma eylemi düzenlendi.

Eylem Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası gelen yaptırım kararları sonrasında yapıldı.

[DOSYA]

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