Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deryrezzor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Deyrezzor'un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı. (AA)