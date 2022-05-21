Suriye: Türkiye'nin geri gönderme projesini kabul etmiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınır bölgesine geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Euronews’in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya Cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor" ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu açığa çıkardığını" söyleyen Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik" denildi.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" açıklaması yapmış, "Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını" söylemişti.