Suriye: Türkiye topraklarımızdan çekilip cihatçılara destek vermeyi durdurursa ilişkiler iyileşebilir

Suriye Parlamentosu'nun Uluslararası Komite Başkanı Butrus el Marjan, Ankara'nın Suriye'nin kuzey bölgelerinden çekilmesi ve Suriye içerisindeki cihatçı grupları desteklemeyi durdurması durumunda Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rus Izvestiya gazetesine konuşan Marjan, "Her şeyden önce Türkiye, BM Güvenlik Konseyi tasarısında da doğrulandığı üzere başka bir ülkenin topraklarını işgal ettiğini, terörist çetelere destek verdiğini kabul etmeli. Buna ek olarak, Türkiye işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmeye hazır olmalı. Sonrasında evet, Suriye ilişkileri iyileştirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iki devletin ortak çıkarları çerçevesinde iyi komşu ilişkilerine dayalı olması gerektiğini söyleyen Marjan, "Türkiye daha önce ifade ettiğim şeylere hazırsa, Suriye Ankara'yla ilişkileri iyileştirmeye hazır. Ancak şu an bahsettiğim engeller hala mevcut, Bunlar çok temel engeller" diye konuştu

Suriye ve Türk istihbarat başkanlarının buluştuklarına dair iddialar hakkında, "Ülkeler arasında güvenlik hakkında temaslar oluyor" dedi.