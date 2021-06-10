Suriye muhalifi kanal ABD ve İsrail'i göreve çağırdı!

"Suriyeli muhaliflere" ait Türkiye merkezli “Suriye” kanalı, Suriye’nin doğusundaki ABD üslerinin yakınlarında İran’ın askeri faaliyetleri olduğunu iddia ederek İran’ın Irak ve Suriye üzerinden Lübnan’a silah naklettiğini öne sürdü.

İran’ın Deyr ez-Zor’un el-Meyadin bölgesindeki askeri varlığının ABD üslerinin yakınında olduğunu iddia eden kanal, “İran’ın Suriye’deki nüfuzunu güçlendirme ve egemenliğini pekiştirme stratejisi doğrultusunda askeri konuşlandırma aşamasından yerel düzeyde silahlandırma aşamasına geçtiğini” öne sürdü.

Yakın Doğu Haber'in aktardığına göre muhalif "Suriye" kanalı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları ifade etti:

“Suriyeli yerel kaynaklar, İran’ın Deyr ez-Zor’un doğusundaki el-Meyadin bölgesinde roket rampaları üretme operasyonu başlattığını söyledi. Bu, İranlı militanların askeri stratejisi açısından bölgede büyük bir değişikliktir.

Yerel kaynaklar, bu roket rampalarının el-Meyadin’in çiftlik bölgesindeki bir askeri birlikte yapıldığını söylüyor. Bu bölgede ilk defa gerçekleşen roket rampası imal operasyonu, İranlı ve Iraklı askeri uzmanların nezaretinde ve idaresinde gerçekleşiyor.

Roket rampalarının üretildiği bu askeri birliğe İran’a bağlı militanların liderlerinin izni olmadan girilemiyor.

Suriye’de yerel ölçekte üretilen bu roket rampalarının İran için iki faydası var: Birincisi, İran’ın Irak’tan Suriye’ye naklettiği askeri kargolara yönelik saldırı tehlikesini azaltıyor. Bu, İsrail’in de izlediği ve engellemeye çalıştığı bir şey. İkincisi ise askeri faydasından daha belirgin ve önemli olarak bu roketlerin Suriye’nin diğer illerine ve Tahran’ın Lübnan’daki müttefiklerine naklini kolaylaştırmasıdır.

Washington ve Tel Aviv, İran’ın Suriye’deki bu roket rampası üretimi ve askeri konuşlandırma stratejisini değiştirmesi karşısında ne tepki verecek?

Zira bu gelişmeler, Fırat’ın doğusunun yakınında yani Amerika’nın Suriye’deki en büyük askeri varlığının yanı başında gerçekleşiyor.”