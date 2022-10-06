Suriye Lirası, Irak Dinarı, Gürcistan Larisi, İran Riyali... İşte TL'nin geldiği son durum

Dolar karşısında günden güne eriyerek son bir yılda yüzde 55 değer kaybeden Türk Lirası komşu ülke para birimleri karşısında da ağır darbe aldı. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrasında komşu ülkeler de Türkiye'yi adeta ‘ucuzluk cenneti' olarak görmeye başladı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre özellikle son bir yıldır Bulgar Levası'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişinin hızlanmasıyla Bulgarlar Edirne'ye akın etti. 5 Ekim 2021'de 1 leva ödeyerek 5,23 lira alınabiliyorken, güncel kura göre 1 Bulgar Levası 9,44 liraya karşılık geliyor. Oysa 2002 yılında Bulgarlar Türkiye'ye geldiğinde 1 lira almak için yaklaşık 9,4 leva ödemek zorunda kalıyorlardı. Yani aradan geçen 22 yılda tam tersi 1 leva ödeyerek 9,4 lira alıyorlar. Türk Lirası'nın günden güne eridiği son haftalarda Gürcistan Larisi de Türk Lirası karşısında zirveyi gördü. Son dalgalanmalarla birlikte 1 lari, 6,6 liraya eş değer oldu. Bir yıl önce 1 lari ile 2,8 lira alınabiliyordu. Böylece Gürcistan para birimi TL karşısında bir yılda yüzde 134 yükseldi. TL karşısında en değerli dönemini yaşayan Irak Dinarı ise son bir yılda yüzde 113 yükseliş kaydetti.

Bir başka çarpıcı yükseliş de Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın para birimi rublede gözlendi. Mali yaptırımların hedefinde olmasına rağmen dolar karşısında da gücünü korumayı başaran ruble, TL karşısında bir yılda yüzde 158 yükseldi. 12 yıldır savaşta olan Suriye'nin para birimi Suriye Lirası son bir yılda TL karşısında yüzde 111, İran Riyali de yüzde 110 yükseldi. Azerbaycan Manatı da bir yılda yüzde 110 yükselişle 10,9 Türk Lirası'na eş değer oldu.