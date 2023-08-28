Suriye: İsrail'in saldırısı sonucu Halep Havalimanı hizmet dışı kaldı

SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, İsrail'in düzenlediğini iddia ettiği hava saldırısı sebebiyle Halep Uluslararası Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığını aktardı.

dış haberler

İsrail'in bugün sabah saatlerinde Suriye'nin Halep kentine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Şehirdeki havalimanının hasar aldığı ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, İsrail'in 28 Ağustos Pazartesi sabahı yerel saatle 4.30 sıralarında Lazkiye’nin batısından Akdeniz yönünden Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Kaynak, "Bu da havalimanında maddi hasara yol açtı ve hizmet dışı kaldı” açıklamasında bulundu. 

Öte yandan, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suriye'nin hava saldırısı iddiası karşısında İsrailli yetkililer konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Haber

Nijer'in Fransa'ya verdiği süre doldu, eylemciler Fransız askeri üssü önünde bekliyor