Suriye: İsrail Humus'a füze saldırısı düzenledi, 5 asker yaralandı

Suriye yönetimine bağlı askeri bir kaynak, İsrail'in Humus kenti ve kırsalını hedef alan füze saldırılarında beş askerin yaralandığını duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan, adı açıklanmayan askeri bir kaynak, “Sabah 00.35 sularında düşman İsrail işgali Beyrut’un kuzeydoğu yönünden Homs şehri ve kırsalındaki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı düzenledi” dedi.

'Füzelerin çoğu düşürüldü'

Saldırıya ilişkin bilgi paylaşan askeri kaynak, Suriye'nin "hava savunma sistemlerinin füzelere karşı koyduğunu çoğunu düşürdüğünü" aktardı. Kaynak, saldırıda beş askerin yaralandığını ve bazı maddi kayıpların meydana geldiğini de ifade etti. İsrail makamlarından ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam yönetimi, en son 31 Mart tarihinde İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Bu saldırıda da iki askerin yaralandığı açıklanmıştı.