Suriye: Fransız ve Hollandalı delegasyonlar ülkeye yasadışı giriş yaptı

Suriye'de Hollandalı ve Fransız delegasyonların Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerden yasadışı bir şekilde ülke sınırlarına giriş yaptığı bildirildi.

Suriye Birleşik Komünist Partisi'nin yayın organı Al Nour gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kaynağı, Suriye'ye karşı savaşa dahil olan bazı ülkenin temsilcilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve Suriye'nin egemenlik haklarına saldıran faaliyetlerde bulunduğunu ve Suriye hükümetinin bunu doğruladığını aktardı. Kaynak, kendini "Suriye özel temsilcisi" ilan eden Hollandalı bir delegasyonun SDG kontrolündeki bölgeden "tutuklu IŞİD'li sayısını öğrenmek" bahanesiyle ülkeye yasadışı giriş yaptığını söyledi.

Kaynak, Daniel Mitterrand Derneği ve Paris Belediyesi'nden bir Fransız delegasyonun da SDG kontrolündeki Kamışlı kentinden ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

'Türkiye, İdlib'de Türkleştirme politikalarına devam ediyor'

Öte yandan, kaynak, Türk yetkililerin İdlib'de destek verdiği cihatçı gruplardan, vilayette kendilerine doğrudan bildirimde bulunacakları sivil kayıt işlemleri için genel sekreterlik açmayı ve cihatçı kontrolündeki kentlerde, kasabalarda ve köylerde yerel konseyler oluşturulmasını istediğini belirtti. Türk yetkililerin ayrıca Suriye'nin çıkardığı resmi kimlik ve aile kartlarının Türk kartlarıyla değiştirme talimatı verdiği kaydedildi.

Bunun Türkiye'nin İdlib'de Türkleştirme politikalarının bir parçası olduğunu ve buna karşı mücadele edeceklerini vurgulayan kaynak, yasadışı girişimlere karşı adım atılması için Suriye olarak uluslararası topluma çağrı yaptıklarını söyledi.