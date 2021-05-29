Suriye Dışişleri Bakanlığı: AB, Suriyelilere karşı savaşın suç ortağı

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye karşı tek taraflı, insanlık dışı zorlayıcı "tedbirleri" yenilemesinin bu birliğin yanlış değerlerini gün yüzüne çıkardığını söyledi.

SANA'nın haberine göre Bakanlık'tan resmi bir kaynak Cumartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin gerçeklerden tam olarak uzak olduğunu, Suriye'ye yönelik haksız savaşta tam ortaklığını ve Suriyelilerin kanının dökülmesindeki sorumluluğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Kaynak, AB'nin Suriye'ye karşı tek taraflı, insanlık dışı yaptırımların Suriye yurttaşların hayatlarını, sağlıklarını ve geçimlerini etkilediğini ve en temel insan haklarının açık bir ihlalini oluşturduğunu sözlerine ekledi. Bakanlık kaynağı ayrıca yaptırımların uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Kaynak, AB'nin "yanlış yaklaşımları ve körü körüne ABD politikasına boyun eğmesi" nedeniyle bölgedeki ve dünyadaki olaylarda güvenilirliğini ve etkisini kaybettiğini belirtti.