Suriye Dışişleri Bakanı: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda oturum arasında yaptığı açıklamada, "Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu" dedi.

Faysal Mikdad, Sputnik'e verdiği demeçte "Türk tarafının, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu. Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' sözlerine ekledi.

Suriyeli bakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası boyunca Türk tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olmadığını da kaydetti. Mikdad, "Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.

'Tahıl anlaşmasını destekliyoruz'

Tahıl anlaşmasına ilişkin de konuşan Mikdad, Suriye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasını tamamen desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin şu anda karşı karşıya olduğu sorunlardan Batılı ülkeleri sorumlu gördüğünü söyledi.

"Bunu (tahıl anlaşmasını) tamamen destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlardan Batılı ülkeler sorumludur. Her şeyi Ukrayna tarafının yapmasını isterken, Rus mallarının uluslararası pazarlara girmesi için kolaylık sağlamayı kabul etmiyorlar" diyen Faysal Mikdad, "Bunun kesinlikle adaletsiz olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.