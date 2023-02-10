Suriye Devlet Başkanı Esad deprem bölgesini ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu. Suriye'de depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 377'ye yükseldi.

Suriye Bakanlar Kurulu Başkanlığı deprem sonucunda Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib vilayetlerinde etkilenen bölgelerin afet bölgesi olarak kabul edildiğini ilan etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün eşi Esma Esad ile birlikte Halep Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti. Beşar Esad daha sonra El Maşarika Mahallesi'nde kurtarma ekiplerinin çalıştığı bir siteyi ziyaret etti.