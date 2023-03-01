Suriye deprem sonrası insani durumun politize edilmesini reddediyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün Suriye'deki siyasi gelişmeler ve insani durumun ele alındığı bir oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Suriye BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bessam Sabbah ülkesindeki insani durumun politize edilmesi çabalarını reddettiklerini dile getirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Suriye'de de büyük yıkıma ve binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Sabbah dün düzenlenen BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, depremin etkilerine yönelik uluslararası çabaların şimdi altyapının yeniden inşasına ve kamu hizmetlerini etkileyen hasarın üstesinden gelmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Suriye hükümetinin depremin etkilerine acil müdahale için hiçbir çabadan kaçınmadığını dile getiren Sabbah "Suriye etkilenen tüm insanlara insani yardım ulaştırılmaya istekli" dedi.

Sabbah yaptırımlar nedeniyle ülkedeki hastanelere uygulanan kısıtlamaların ve uluslararası şirketlerin ilaç ve tıbbi ekipman satışından kaçınmasının Covid-19 ve deprem süreci dahil olmak üzere sağlık sektöründeki sıkıntıları ağırlaştırdığını ifade etti.

BM Suriye Daimi Temsilcisi Sabbah "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol ve gaz kaynakları üzerindeki gayri meşru egemenliği ve petrol ürünlerini ülke dışına kaçırması Suriyelileri bu malzemelerden ve milyarlarca dolarlık tahmini gelirden mahrum etti" dedi.

Sedat Önal: Suriye halkına insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırıyoruz

Öte yandan oturumda konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ise "Kendi ülkemizde deprem nedeniyle ortaya çıkan sınamalarla baş etmeye çalışırken, Suriye halkına insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırmak için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Deprem nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelen Cilvegözü sınır kapısına giden yolların onarımını tamamladık. Aynı zamanda Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarını da BM yardımlarının en çok etkilenen bölgelere hızlı bir şekilde sevkiyatını sağlayabilmesi için kullanıma açtık" dedi.

Türkiye'nin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelere uluslararası yardım sevkiyatını kolaylaştırmak için Yayladağı/Keseb sınır kapısını da açabileceğini duyurduğunu belirten Önal "Aynı zamanda deprem siyasi sürece ivme kazandırmanın aciliyetini de ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Siyasi bir çözümün sadece 2254 sayılı BMGK kararıyla gerçekleşebileceğini söyleyen Önal "Siyasi süreçle birlikte Suriyeli sığınmacıların, güvenli, onurlu ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılması için gerekli adımlar atılmalı" dedi.