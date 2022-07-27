Suriye Arap Ordusu: Türkiye'ye karşı koymaya tamamen hazırız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yeni bir harekât planının devam ettiği belirtilirken, Şam'dan Ankara'ya yeni bir uyarı geldi. Suriye devlet ajansı SANA'nın 'askeri bir kaynağa' atfederek yayımladığı açıklamada, "Suriye ordusunun, Türkiye'nin herhangi bir olası saldırganlığına karşı koymaya tamamen hazır olduğu" belirtildi.

Son günlerde Haseke ve Halep çevresinde, Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden top atışı yapıldığı iddia edilirken, SANA'da yayımlanan açıklamada da bu duruma dikkat çekildi. Askeri kaynak açıklamasında, "Türk rejiminin Suriye topraklarında son iki gündür yaptığı provokasyonların, farklı bölgelere ve silahlı kuvvetlerimize ait bir dizi noktaya yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla, cesur ordumuzun bu rejimin ve onun terör örgütlerinin olası her türlü saldırısına karşı koymaya hazır olduğunu teyit ediyoruz” dedi.