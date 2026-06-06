'Süreç için hazırlanan yasa taslağı Bahçeli'ye sunuldu' iddiası

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Önce "yeni anayasa" sonra seçim için düğmeye basacağı iddiaları konuşulan AKP, "terörsüz Türkiye" sürecinde yasa çıkarılmasına ilişkin de adım atmaya da başlıyor.

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, yasanın çıkarılması için 7 maddelik taslak üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi.

İddiaya göre, çerçeve yasa, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmede de ele alındı. Hazırlanan taslak bu toplantıda Bahçeli’ye sunuldu.

'Kimlerin ülkeye gireceği ortak mutabakatla belirlensin'

Bahçeli'nin partisinin 5 Mayıs’taki grup toplantısında Abdullah Öcalan için “barış süreci koordinatörlüğü” önerisine bulunmasının ardından bayramdan önce Öcalan ile görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu görüşmede, Öcalan "süreç için özel bir yasal çerçeve oluşturulması gerektiğini" yineledi. Ayrıca Türkiye’ye hangi örgüt üyelerinin geleceği konusunda kararların “ortak mutabakatla” alınmasını önerdi.

Öcalan’ın ayrıca yasal düzenlemeler konusunda TBMM’nin devreye girmesini istediği de belirtildi.

7 maddelik bir 'kod' yasa

İddiaya göre bu görüşmede 7 maddelik bir "kod yasa"nın Meclis’e getirilmesine ilişkin mutabakat sağlandı.

DEM Partili yetkililer, maddelerden birinin, PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından örgüt üyelerinin soruşturma ve kovuşturma gibi yasal süreçlerinin sona erdirilmesini içerdiğini belirtti. Taslakta ayrıca Öcalan’ın İmralı’daki statüsüne ilişkin yasal düzenlemelerin de yer aldığı belirtiliyor.

Kayyım uygulamalarına yönelik değişikliklerin de maddeler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, Meclis tatile girmeden yasal çalışmalar için adım atılması bekleniliyor. AKP’li kaynaklar, yol haritası ve takvime göre ilerleneceğini belirtiyor.

'Bu aşamada umut hakkına yönelik düzenleme yok'

Abdullah Öcalan’ın “kök yasa” olarak tanımladığı, Meclis'teki "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmaları döneminde kamuoyuna “kod yasa”, “çerçeve yasa”, “barış yasası” ve “geçici yasa” gibi isimlendirmelerle yansıyan yasanın, “geçişi sağlayacak, köprü görevi görecek” nitelikte hazırlanması hedefleniyor.

Burada PKK’ye özgü olarak “kendini fesheden, silah bırakan örgüt” tanımının yapılması, kendini feshetmiş örgüt üyelerinin, örgütle iltisaklı ve irtibatlı olanların hukuki durumunun tanımlanması, ayrıca Abdullah Öcalan’ın bu süreçte müzakereler yürütebilmesini sağlayacak statü ve koşullarının yasal zemininin oluşturulması” ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler ve infazla ilgili düzenlemelere esas olacak hükümler yer alması öngörülüyor.

Bu aşamada umut hakkına ilişkin bir düzenleme olmayacağı öne sürülüyor.