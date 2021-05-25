'Süre bitti' denilerek programı bitirdiler, hemen sonrasında banttan yayınladılar

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Kübra Par moderatörlüğünde Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularına "yanıt" verdi.

Kendisine yöneltilen soruların önemli bir bölümünde başka konularda açıklamalar yapan, sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınan Soylu'nun bu tavrı tepki çekerken, program üç saatin sonunda "sürenin sonuna geldik" denilerek sonlandırıldı.

Ancak aynı kanal, "sürenin sonuna gelinerek" bitirdiği yayının hemen ardından, programın banttan kaydını yeniden yayınlandı.