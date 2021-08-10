Sürat Kargo'nun yeni sahibi Ensar Vakfı yöneticisi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugün kaleme aldığı yazısında, Sürat Kargo'nun ‘Ensarcı’ Halil İbrahim Bacacı’nın 3 hafta önce kurduğu Port Denizcilik adlı şirkete satıldığını yazdı.

Toker’in “Sürat Kargo’dan çıkan taze şirket” başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

Sürat Kargo ihalesinden sadece 3 hafta önce bir şirket kuruluyor. Adı Port Kargo. Asıl adı Port Denizcilik adlı şirketin tek bir ortağı görülüyor; Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış bir isim: Halil İbrahim Bacacı

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı ihalede, en yüksek teklif (335.5 milyon TL) kamuoyuna duyurulmuş ancak teklifin sahibi açıklanmamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, ihaleye dair birçok önemli soru yöneltirken, en yüksek teklif sahibinin Port Kargo adlı bir şirket olduğunu söyledi.

Ticaret Sicil kayıtlarına göre Port Kargo ve Lojistik A.Ş, 7 Temmuz 2021'de bir başka şirketin isim ve amacı değiştirilerek dönüşüyor. Yani TMSF'nin 29 Temmuz'daki Sürat Kargo ihalesinden sadece üç hafta önce…

Asıl adı Port Denizcilik olan şirket, ünvanını, amaçlarını değiştirirken sermayeyi yükseltiyor. Denizcilik ile ilgili amaçlar maddesine, kargo ve lojistik ile ilgili maddeler yerleştiriliyor. Mesela posta hizmeti vermek, bunun için altyapı kurmak, paket, zarf, kargo taşımacılığı yapmak. Sermaye de 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Port Kargo ve Lojistik'in halefi olan Port Denizcilik de pek eski bir şirket sayılmaz. O da Şubat 2021'de kurulmuş. Ortaklar kimler derseniz, sadece bir isim görünüyor:

Halil İbrahim Bacacı. Eğer içinde TÜRGEV, TÜGVA, TÜRKEN, Ensar geçen haberlerin düzenli okuruysanız ,bu ismi hatırlayabilirsiniz. Bacacı, Ensar Vakfı'nın yanısıra TÜRGEV ile Ensar'ın ABD'de kurduğu TÜRKEN'de yöneticilik yapmış bir isim.’’