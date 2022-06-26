Şüpheli şekilde balkondan düşen 24 yaşındaki genç kadının ölümünde 'intihar süsü verildi' iddiası

Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet mahallesinde 5 Haziran günü gece saat 03.00 sularında bir çocuk annesi 24 yaşındaki Türkan Yavuz isimli genç kadın, oturduğu evin 5'inci kattın balkonundan düşmüş, ardından olayın intihar olduğu öne sürülmüştü.

Ağır yaralanan Türkan Yavuz, Midyat Devlet Hastanesinde entübe edildikten sonra ailesi tarafından memleketi olan Batman'da bir hastaneye kaldırıldı. 11 gün yoğun bakımda kalan Türkan Yavuz yaşamını yitirdi.

Eşi tarafından sürekli şiddet görüyordu

Öte yandan olayın bir intihar değil cinayet olduğu yönündeki şüpheler kuvvetli. Türkan Yavuz'un amcası Mehmet Sait Yavuz, yeğeninin evliliği boyunca eşi Şemsettin Kaya ile ailesi H. Kaya, C. Kaya ve H. Kaya dan sürekli şiddet gördüğünü belirtti.

Mehmet Sait Yavuz, şiddet yüzünden Türkan Yavuz'un eşine uzaklaştırma cezası verildiğini ancak bir süre sonra ceza kaldırıldığını söyledi. Yavuz, "Yeğenim boşanmak istedi fakat eşi ve eşinin ailesi mal varlığının paylaşılma durumundan dolayı boşanmaya yanaşmadı ve yeğnimi çocuğundan ayırmakla tehdit ettiler. Çocuğu henüz 1 yaşında ve böbrek hastası. 'Ben çocuğumu bırakamam, yapacakları her şeye çocuğum için katlanıcağım yeter ki beni çocuğumdan ayırmasınlar' dedi olay gecesi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay öncesine Türkan Yavuz'un eşi, eşinin annesi ve eltisinin çocuğunu ondan ayıracaklarını belirttikleri için aralarında tartışma başladığını kaydeden Yavuz'un amcası şunları söyledi:

"Yeğenim çocuğunu vermek istemediği için eşinden şiddet görmüş bunun üzerine abisini aramış abisi de saatin şu an çok geç olduğunu araba bulur bulmaz onu almaya geleceği o gelene kadar hazırlanmasını kendisini bir odaya kilitlemesini o gelinceye kadar kapıyı kimseye açmamasını belirtmiş. İlerleyen saatlerde yeğenimle tartışmaya devam etmişler olayı gören komşu yeğenimin üstüne yürüdüklerini orda bir kargaşa gerçekleştiği ve yeğenimin balkondan aşağı düştüğünü belirtti."

Düştükten sonra Türkan Yavuz'un eşi ve eşinin ailesin aşağıya inmediklerini de ifade eden Yavuz, "Ne ambulansı ne polisi aramamışlar bir süre sonra. Çevredeki komşular yardımına koşmuş polis ve ambulansa haber vermişler hastaneye dahi gelmediler. Bile bile ölüme terk ettiler. Olaya intihar süsü vermeye çalıştılar. Yeğnim çocuğu için onca eziyete katlanıyordu asla intihar etmeyi düşünmezdi kafa üstü yere düşmüş ve bir süre öyle kalmış." dedi.

Türkan Yavuz'un amcası, Şemsettin Kaya ve ailesinden hiç kimsenin aşağı inip yardım 24 yaşındaki kadına yardım etmediğini kaydederken, "Kesinlikle bir intihar ya da düşme olduğunu kabul etmiyorum. Yeğenimin ölümüne sebep olan eşi kaynanası eltisi ve kayın babası dışarda ellerini kollarını sallayarak rahat bir şekilde dolanıyorlar yeğnim ise toprağın altında. Ona bunu yapanların haklarında hiçbir tutuklama yapılmadı yeğnimi kurtaramadık bu durumu başka kadınlar yaşamasın diye gereken tüm mücadeleyi verecem yeğenime bunu yapanlar cezasız kalmamalı." dedi.