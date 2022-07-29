Şüpheli kadın ölümü: 8 aylık hamileydi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde 26 Temmuz’da, 8 aylık hamile olan Songül G. adlı kadın, komşuları tarafından evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Songül G.’den haber alamamaları üzerine evine giden komşuları, kadını yaşamını yitirmiş halde buldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından, Songül G.’nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na (ATK) kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Songül G.’nin cenazesi toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.