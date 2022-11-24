Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, vatandaşlar böyle izledi

Samsun'da her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçiş noktası olan İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünye ile patlatıldı.

Vatandaşlar ise polis tarafından çekilen şeridin dışından meraklı gözlerle olayı anbean takip etti.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bank üzerinde unutulan kırmızı renkli çanta, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Önce şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale etti. Şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden sebze, meyve ve kahvaltı malzemeleri çıktı.

Çantadan herhangi bir olumsuz durumun çıkmaması üzerine polis şeridi kaldırarak trafiği açtı.