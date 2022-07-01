Şüpheli asker ölümünde aileye 650 bin TL tazminat

Ölümü şüpheli olduğu gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturulan askerin ailesinin açtığı tazminat davasında karar çıktı. Edirne İdare Mahkemesi, “İdare sorumludur” diyerek Millî Savunma Bakanlığı’na karşı açılan davada aileye 650 bin lira maddi manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kars’ta yaşayan ailesinin, görev yapacağı Kırklareli Babaeski’ye uğurladıkları Mustafa Araz’ın (23) cansız bedeni 3 ay kadar sonra memleketine gönderildi. En son 10 Mayıs 2020’de kardeşi ile konuşan ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Araz’ın cansız bedeni 11 Mayıs günü metruk bir binanın arka kısmında bulundu. Vücudunda darp ve morluklar bulunan Araz’ın ölümü ile ilgili ailesi, suç duyurusunda bulundu. Çocuklarının ölümü üzerindeki sır perdesinin kaldırılmasını isteyen aile bir yandan da tazminat talepli dava açtı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre dava, Edirne İdare Mahkemesi’nde görüldü. Dava dilekçesinde Araz’dan geriye kalan anne-babası, babaannesi ve kardeşleri adına 1.030.000 TL’lik maddi-manevi tazminat davası açıldı. Davalı bakanlık adına yapılan savunmada ise özetle “İdarenin herhangi bir hizmet kusuru bulunmuyor. Kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca da tazmin yükümlülüğü bulunmuyor. Tazminat isteminin reddi gerekir” denildi.

Mahkeme: Hizmet kusuru var

Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Araz’ın anne babasına 412 bin 346 TL maddi tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi. Tarafların talep ve savunmalarını alan mahkeme, gelen raporla birlikte kararını verdi. Mahkemenin oy çokluğu ile aldığı kararda, idarenin sorumluluğuna vurgu yapıldı. Kararda özetle “Olay, askerlik görevi yapılırken meydana geldi. Olay yeri de davalı idarenin gözetim ve himayesinde olan bir yer. Hizmet ile oluşan zarar arasında illiyet bağı var. Davalı idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu” denildi.

Toplam 652 bin TL tazminat

Mahkeme, Mustafa Araz’ın anne babası Feride Araz (51) ile baba Hasan Araz’a (47), 412 bin 346 TL maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, anne-babaya 50’şer bin, baba annesine 20 bin, 4 kardeşine ise 30’ar bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, Araz’ın ailesine toplamda 652 bin 346 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Can güvenliği devletin sorumluluğunda

Ailenin avukatı Cesim Parlak, karara ilişkin “Mahkeme, askerlik görevi için gelen kişinin can güvenliğinin devletin sorumluluğunda olduğunu ortaya koydu. Henüz 23 yaşında olan ve askerlik sonrası ailesine destek olmak için planlar yapan bir insandan söz ediyoruz. Düşünün, sağ salim gönderdiğiniz çocuğunuzun cansız bedenini karşılıyorsunuz 2-3 ay içinde. Mustafa’nın ölümü ile aile yıkıldı. Bu insanların acısı hiçbir zaman telafi edilmez. Mahkemenin kararı, bir nebze ailenin haklı bir dava güttüğünü göstermesi yönünde önemli” diye konuştu.