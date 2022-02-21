Süper Lig'in yeni yayıncısı bugün açıklanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig’in önümüzdeki 5 sezonu için açtığı maç yayın ihalesinde sonuçların bugün açıklanacağı, 9 kişilik ihale komisyonunun gelen teklifleri nasıl sonuçlandırdığını kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Planlamaya göre saat 11.00'de teklifler noter huzurunda açıklandıktan sonra müzakeresi yapılacak ve sonuç, saat 17.00’de duyurulacak.

Saran Group ile Digitürk teklifleri değerlendirmede...

Ajansspor’dan Ali Bozkurt’un yer alan haberine göre, ihaleden nasıl sonuçlar çıkacağı merak ediliyor. 4 ana paketten oluşan ihalede yayınların ne şekilde sahip bulacağı bugün belli olacak.

Tüm yayın hakları için Saran Group ve Digitürk teklifler verdi. Saran, yıllık 100 milyon dolar + gelir paylaşımı modeli önerirken, mevcut yayıncı beINSports'u bünyesinde barındıran Digitürk ise, bir kısmı TL olmak üzere, 146 milyon dolara tekabül eden bir teklif sundu.

14 firmadan 15 teklif geldi

TFF İhale Komisyonu, gelen tekliflerden uygun bulduğunu kabul edecek. Komisyon cuma günü verilen son teklifleri yeterli bulmazsa ihaleyi erteleyebilir ve önümüzdeki dönemde yeniden ihaleye çıkabilir.

TFF, 14 Şubat’taki ilk teklif sunumunda 14 firma, toplam 15 teklif verdiğini açıklamıştı. Cuma günü ise kaç firmanın revize teklif sunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

4 ana paket oluşturuldu

Öte yandan, yeni yayın ihalesi 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarını kapsadığı not edildi.

TFF’nin IMG firması danışmanlığında hazırladığı şartnamede 4 ana paket oluşturulurken, bunların Paket 1, Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 olarak ayrıldığı, Paket 1’in ise kendi içerisinde A, B,C,D,E ve F olmak üzere, 6 ayrı alt paketten meydana geldiği öğrenildi.