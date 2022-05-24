'Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belli oldu' dedirten görevlendirme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı haberlerine konu olan, bir dönem Başbakanlık müşavirliği, geçen yıla kadar da TRT Genel Müdürlüğü görevinde bulunan İbrahim Eren'in yeni görevi belli oldu.

İbrahim Eren'in Katarlılara ait Digiturk ve BeinSport’ta iki numaralı isim olacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de kriz konusu olan yeni sezonda yayıncı kuruluşun kim olacağı sorusuna yanıt niteliği taşıdığı belirtilen görevlendirmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Milliyet'ten Ali Eyüboğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Digiturk veya Bein, İbrahim Eren’in titrini, Katarlılar Digiturk’ü aldıktan sonra atama yapılmayan yayın yönetmeni mi yoksa sadece danışman olarak mı açıklar bilmiyorum. Bildiğim o ki, Digiturk ve BeinSport’ta İbrahim Eren, Rashed Al-Marri’den sonra gelen en tepedeki Türk yöneticisi.”

Aldığım bilgiyi teyit etmek ve İbrahim Eren’i tebrik için hemen bir mesaj attım kendisine. Eren’den gelen yanıt, “Yarı zamanlı bir danışmanlık işi. Ayda bir Doho’ya gideceğim” oldu.