Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta tamamlanırken Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Ankaragücü geri döndü

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda küme düşen MKE Ankaragücü, 1. Lig'de fazla durmadı. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselmek için gerekli olan 1 puanı rakibiyle 0-0 berabere kalarak aldı.

Ankaragücü 5. kez başardı

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

Ümraniyespor ilk kez Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor’u 4-1 mağlup etti. Ümraniye bu sonucun ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Son takım play-off'tan gelecek

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off'ta karşılaşacak.

İkinci ile altıncı, üçüncü ile dördüncünün eşleşmeleninin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

35. Hafta Sonuçları:

Ankaragücü 0-0 Samsunspor

Manisa Futbol Kulübü 1-3 Bursaspor

Adanaspor 1-2 Boluspor

Eyüpspor 1-2 İstanbulspor

Bandırmaspor 0-2 Keçiörengücü

Menemen Belediyespor 1-1 Tuzlaspor

Ümraniye 4-1 Balıkesirspor

Erzurumspor 1-0 Kocaelispor

Denizlispor 2-1 Gençlerbirliği