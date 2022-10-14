Süper Lig'den 4 yılda en dibe... Bir kulüp böyle battı

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve 4 yıl önce 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, o günden bu yana uygulanan politikalarla Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü.

Mali olarak büyük bir batağa giren ve toparlanamayan kulüp, Bölgesel Amatör Lig'de de maçlara çıkmadığı için Karabük Amatör Ligi'ne düşürüldü.

Öte yandan kentte tasfiye edilen bu kulübün yerine Karabük İdman Yurdu kulübü öne çıkarılıyor.

Karabükspor'un tüm tesisleri Karabük İdman Yurdu'na devredilirken, taraftarlar kulübün düşürüldüğü duruma tepkili.

Karabük'te maden işçilerinin maaşından her ay kesilen paraların iletildiği kulübün içine düştüğü mali batak ve paraların nereye gittiği konusu uzun süre tartışma konusu olmuş, Habertürk'ten Atilla Türker, kulübün nasıl bu hale getirildiğini yazmıştı: