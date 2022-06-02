Süper Lig'de yeni sezonda ilginç istatistik

Süper Lig'deki İstanbul takımları, gelecek sezon 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.

Haber Merkezi

İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselen son takım olmasının ardından ligde gelecek sezon için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Buna göre, gelecek sezon Süper Lig'deki İstanbul takımları, 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.

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