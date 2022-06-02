İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselen son takım olmasının ardından ligde gelecek sezon için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Buna göre, gelecek sezon Süper Lig'deki İstanbul takımları, 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Süper Lig'de yeni sezonda ilginç istatistik
Süper Lig'deki İstanbul takımları, gelecek sezon 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.
Haber Merkezi
İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselen son takım olmasının ardından ligde gelecek sezon için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Buna göre, gelecek sezon Süper Lig'deki İstanbul takımları, 36 maçın 25'ini İstanbul'da oynayacak.