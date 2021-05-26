'Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın' başvurusu

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Süper Lig'e yükseldikleri sezonda TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı bir lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulüp gelirlerinin ciddi oranda azalması nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze olumsuz etkisi olmuştur. Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde 3 takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takımın düşmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur. Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden, bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonuna başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF yönetim kurulu üyelerimizindir."