Süper Lig'de istifalar arka arkaya... 

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek istifa etti. Sarı- siyahlı kulüp seçime gidecek. 24 Nisan 2022'de Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli olacak.
Spor Toto Süper Lig'de ligde kalma savaşı veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda aday olmayacağımı belirterek, 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ederiz"
Altay Başkanı da istifa etti
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa etti. Açıklama şu şekilde;
21 Mart'ta Göztepe başkanı Mehmet Sepil de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.