Süper Lig'de 'Deplasman yasağı' iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak tüm maçlarda deplasman yasaklarının kaldırıldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının arasında gerçekleşecek maçlarda ise söz konusu kararın uygulanmayacağı ve "deplasman yasağının" uygulanmaya devam edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala gündeme gelen iddianın ardından "Deplasmanıma dokunma" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.