Süper Lig'de 1. Haftanın hakemleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre; İstanbulspor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk, Antalyaspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan ve Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

