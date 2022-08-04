TFF'den yapılan açıklamaya göre; İstanbulspor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk, Antalyaspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan ve Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de 1. Haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı.
Haber Merkezi
TFF'den yapılan açıklamaya göre; İstanbulspor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk, Antalyaspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan ve Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.