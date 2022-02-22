Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı

İlk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren kuruluş, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2,1 milyar TL’ye çıkardı. NTV Spor'un haberine göre; Türk futbolunda gözler yayın ihalesinde. 14 Şubat’ta yapılan ilk ihaledeki teklifleri yetersiz bulan Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ihaleden de istediği sonucu alamadı.

100 milyon TL artış ile 2,1 milyar TL’ye yükselen teklif, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı.

Federasyon, perşembe günü yapılacak ihale komisyonunda teklifler tekrar gözden geçirerek, 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını vermeye çalışacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.

TFF'nin Süper Lig TV çıkışı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen hafta yayın ihalesiyle ilgili konuştu.

Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.