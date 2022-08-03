Süper Lig kulübü için ligden çekiliyor iddiası

Fatih Karagümrük’ün ligden çekilebileceği öne sürüldü.

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, stat ve tesis sorununu çözemeyen kulüp yönetiminin ligden çekilmeyi veya takımı devretmeyi düşündüğünü öne sürdü.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, daha önce stat konusunda yaptığı açıklamada, “Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı’nda, bir gün Vefa Stadı’nda bir gün Florya’da antrenman yapıyoruz... Bu konuda çok örseleniyorum. Her gün antrenmanı nerede yapacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde kulübü yönetmek çok zor. Bu beni çok yıpratıyor. Kaç oyuncuyu bu yüzden transfer edemedim, kaç futbolcu bu yüzden ayrılmak istedi. Bu beni çok üzüyor. Kimseyi kırmadan, üzmeden bunu bu kadar anlatabiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.