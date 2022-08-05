Süper Lig başlıyor: İşte ilk haftanın programı...

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.
Türkiye'nin 11 ilinden 19 takım, yaklaşık 10 ay (296 gün) sürecek toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
11 ilden 19 takım
Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yer alacak.
Ligde Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Giresun'dan Giresunspor, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den de Yukatel Kayserispor başarıyı hedefleyecek.
Dünya Kupası nedeniyle 40 gün ara
Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek.
Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:
Bugün:
21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
Yarın
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)