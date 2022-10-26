Sümeyye Erdoğan'dan CHP’nin 'türban' hamlesine ilk yorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) mütevelli heyeti başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, CHP’nin “türbana yasal güvence” öngören kanun teklifini samimi bulmadığını söyledi.

Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre Sümeyye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun türbana yasal güvence öngören teklifi konusunda şunları söyledi:

"Samimi bulmadık. Hem arşivler ortada hem de büyük çoğunluğunun hangi görüşte olduğunu bildiğimiz büyük şirketlerde başörtülü çalışan göremiyoruz. Daha oralarda bile başörtüsünü hazmedemeyen bir görüşün siyasi temsilcilerinde de çok bir şey beklemiyoruz."